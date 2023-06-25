"إنترفاكس": عودة حركة المرور على جميع الجسور المغلقة منذ أمس في منطقة موسكو

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط: عودة سوريا إلى الجامعة هي بداية حركة وليست نهاية مطاف وهو لا يلزم أي دولة عربية بإقامة علاقات مع دمشق بل هذا قرار سيادي لكل بلد على حدى