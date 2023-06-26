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عربي و دولي

خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

2023-06-26 | 00:48
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خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة &quot;تيتان&quot;
خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

أعلن خفر السواحل الأميركيّون امس أنّهم فتحوا تحقيقا لتحديد أسباب انفجار الغوّاصة "تيتان" التي لقي خمسة من ركّابها حتفهم أثناء غوصهم باتّجاه حطام السفينة "تايتانيك".

وقال جيسون نيوباور، كبير محقّقي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن إنّ "هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كلّ أنحاء العالم".

وأضاف أنّ العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلّة بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث". كذلك، سيتمكّن التحقيق الأميركي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أيّ ملاحقات قانونيّة محتملة.

واول من امس فتحت السلطات الكنديّة أيضا تحقيقا في انفجار الغوّاصة الصغيرة "تيتان" التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عمليّة بحث شاركت فيها دول عدّة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس إن "مهمتنا تتمثّل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".

وأفاد خفر السواحل الأميركيّون الخميس بأنّ جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغوّاصة لقوا حتفهم بعدما تعرّضت لـ"انفجار كارثي".

وقد عُثر على الحطام في قاع البحر على بُعد 500 متر عن حطام "تايتانيك".

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عربي و دولي

الغواصة تيتان

تايتانيك

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