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عربي و دولي

في أول ظهور له بعد تمرد "فاغنر".. سيرغي شويغو يتفقد القوات الروسية في أوكرانيا

2023-06-26 | 01:48
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في أول ظهور له بعد تمرد &quot;فاغنر&quot;.. سيرغي شويغو يتفقد القوات الروسية في أوكرانيا
في أول ظهور له بعد تمرد "فاغنر".. سيرغي شويغو يتفقد القوات الروسية في أوكرانيا

في أول ظهور له بعد تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين على القيادة الروسية ​زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقر القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا ، بحسب ما نقلت وكالة نوفستي الروسية.

في أول ظهور له بعد تمرد مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين على القيادة الروسية  زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقر القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا ، بحسب ما نقلت وكالة نوفستي الروسية.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الوزير شويغو قام بزيارة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تفقد مركز قيادة العمليات التابع للمنطقة العسكرية الغربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد مركز القيادة في الخطوط الأمامية واستمع إلى تقرير قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف حول الوضع الميداني وتحركات العدو، والمهام القتالية التي تنفذها القوات الروسية في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن قائد قوات "الغرب" أطلع شويغو على سير تجميع قوات الاحتياط التي تم تشكيلها حديثا لالتحاق بقواته.

كما وجّه شويغو بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية، وتهيئة الظروف اللازمة والآمنة لنشر القوات.

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عربي و دولي

وزير الدفاع الروسي

سيرغي شويغو

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