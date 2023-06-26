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عربي و دولي

السفارة الأميركية في موسكو بحثت مع الخارجية الروسية الوضع الأمني بعد تمرد "فاغنر"

2023-06-26 | 02:33
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السفارة الأميركية في موسكو بحثت مع الخارجية الروسية الوضع الأمني بعد تمرد &quot;فاغنر&quot;
السفارة الأميركية في موسكو بحثت مع الخارجية الروسية الوضع الأمني بعد تمرد "فاغنر"

وكالة نوفوستي: السفارة الأميركية في موسكو بحثت مع الخارجية الروسية الوضع الأمني بعد تمرد "فاغنر"

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر لها  أن السفارة الأميركية في موسكو بحثت مع وزارة الخارجية الروسية الأوضاع الأمنية على خلفية محاولة "فاغنر" التمرّد المسلح، مشيرا الى انه "تم الاتصال بالسفارة عبر البريد الإلكتروني، وبحث الوضع الأمني في روسيا بعد محاولة تمرّد "فاغنر".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن اتصالات بين السفارة الأميركية ووزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين: "إن مسؤولي الإدارة الأميركية على اتصال بنظرائهم الروس بشأن أمن الأميركيين في روسيا"، وأكد أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 ولفت الى ان "مسؤولين آخرين في الإدارة تحدثوا إلى نظرائهم في روسيا"، "لأننا نريد أولا التأكد من أن روسيا تدرك أن لديها التزامات بضمان سلامة المواطنين الأميركيين وموظفينا على أراضيها".

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