محافظ الاسكندرية يكشف تفاصيل تتعلق بالمبنى المنهار : حدث به انشطار نصفي رأسي

اشار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الى ان قاطني المبنى المنهار ليسوا من الإسكندرية وإنما من المصطافين بالمحافظة، مشيرا إلى أن العقار قديم منذ السبعينات، وصادر له قرار إزالة للدور الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وحتى الآن لم يخرج سوى مصاب وجارِ البحث عن آخرين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وعدد كبير من سيارات الحماية المدنية.

كما أشار المحافظ إلى أن وزير التنمية المحلية ومكتب رئيس الوزراء تواصلوا من اللحظة الأولى للاطمئنان على الوضع، مع فحص وجود ضحايا عالقة وقمنا بفرض كردون أمني حول المبنى للحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أنه تم استدعاء كافة المعدات من كافة الأحياء لرفع الأنقاض وجارِ التأكد من عدم وجود ضحايا أخرين داخل المبنى.