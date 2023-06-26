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عربي و دولي

قائد فاغنر يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعته: لم يكن هدفنا الإطاحة بالحكومة الروسية!

2023-06-26 | 11:04
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قائد فاغنر يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعته: لم يكن هدفنا الإطاحة بالحكومة الروسية!
قائد فاغنر يخرج عن صمته بعد تمرّد مجموعته: لم يكن هدفنا الإطاحة بالحكومة الروسية!

لفت رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الاثنين إلى أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".

,اعتبر بريغوجين أن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترًا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.

وقال بريغوجين "كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد".
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عربي و دولي

فاغنر

يفغيني بريغوجين

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