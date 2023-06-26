عاجل
يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة
يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
متن
29 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!

2023-06-26 | 15:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!
بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن بلاده كانت "ستقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال"، في إشارة إلى سيطرة قوات شركة فاغنر الأمنية الروسية أول أمس السبت على مدينة روستوف، وتوجهها نحو موسكو، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن الأجهزة الأمنية لبلاده تبحث احتمال ضلوع الاستخبارات الغربية في تمرد فاغنر.

وأضاف بوتين، في كلمة متلفزة مقتضبة، "هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع، ومنظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب"، وشدد على أن "سفك الدماء بين الإخوة هو كل ما كان يريده النازيون في كييف، وذلك حتى تفشل روسيا في مسارها"، في إشارة إلى صدام كان وشيكا بين قوات فاغنر والجيش الروسي، وفق ما نقلت "الجزيرة". 

وذكر الرئيس الروسي أن ثمة "عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية، ولكن كان محكوما عليها بالفشل".

غير أن بوتين أشاد بمقاتلي شركة فاغنر وقيادتهم، قائلا "هم كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن وحاول أحدهم استخدامهم في عملية ظلامية"، مضيفا أن "جنود وقيادات فاغنر اتخذوا قرار بعدم الذهاب لسفك الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا".

وكان قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين صرح في وقت سابق اليوم الاثنين أن الهدف من تحركه السبت الماضي هو الحيلولة دون حل قواته، وليس الانقلاب على السلطة المنتخبة قانونا".
وأضاف قائد قوات فاغنر، في كلمة مسجلة على حسابه في تليغرام "عندما فهمت قواتنا أن الدماء الروسية ستراق قررت أن تعود أدراجها".

وذكر قائد قوات فاغنر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مد له يد العون لحل كل المشاكل ضمن الأطر القانونية على حد قوله، وكانت وساطة لوكاشينكو أول أمس السبت قد أقنعت بريغوجين بوقف تقدم قواته باتجاه العاصمة الروسية موسكو بعدما سيطر على مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، حيث يدير الجيش الروسي عملياته الحربية في الأراضي الأوكرانية.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قامت به قوات فاغنر بالخيانة للوطن، متعهدا بمحاسبة المتورطين في السيطرة على إحدى أكبر المدن الروسية ومقر قيادة الجيش فيها.

وحسب بريغوجين، والذي كان من الدائرة المقربة للرئيس بوتين قبل أحداث السبت الماضي، فإن تحركه -الذي يصفه بمسيرة العدالة- أظهر "مشاكل أمنية خطيرة في البلاد"، وهو الذي طالب بتسليمه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، موجها إليهما اتهامات بالفساد وقصف معسكرات قواته في الأراضي الأوكرانية.

وأضاف رئيس شركة فاغنر "قطعنا 780 كيلومترا دون مقاومة تذكر، وتقدمنا نحو موسكو كشف مشاكل خطيرة في الأمن بروسيا".

تصريحات لافروف
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -في لقاء مع وسائل الإعلام بموسكو- إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رأى في التمرد فرصة لهزيمةٍ إستراتيجيةٍ لروسيا".

غير أن الوزير الروسي قال إن السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي أبدت إشارات لروسيا بأن الولايات المتحدة لا صلة لها بما سماه التمرد، وأنها عبرت عن أملها في الحفاظ على سلامة الأسلحة النووية الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسية على أن "محاولة التمرد لن تؤثر على علاقاتنا بالدول الصديقة، وأما مع الغرب، فالأمر سيان بالنسبة لنا".

وذكر لافروف أن "العديد من الزملاء في الخارج (وزراء الخارجية) أعربوا عن دعمهم وثقتهم بقدرة موسكو على الحيلولة دون محاولات تجزئة البلاد".
مقالات ذات صلة
بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

انقلاب روسيا المسلح

قوات فاغنر

يفغيني بريغوجين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لجنة المجلس الرئاسي الليبي: احتجاز هنيبعل القذافي عملية ابتزاز رخيصة ونحمل المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامته
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوساً تلمودية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا
05:34

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

05:34

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
02:45

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

02:45

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد
02:27

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسعى من خلال مشروع "نيوم" إلى صناعة حضارة جديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة من أجل كوكب أفضل.

02:27

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسعى من خلال مشروع "نيوم" إلى صناعة حضارة جديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة من أجل كوكب أفضل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023