بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة

يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة