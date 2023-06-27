بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

مصادر صحفية: "اندلاع مواجــهـــات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع سفيان بمدينة نابلس، فجر اليوم". pic.twitter.com/aLJ1aDJ9Ov
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2023
مصادر صحفية: "اندلاع مواجــهـــات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع سفيان بمدينة نابلس، فجر اليوم". pic.twitter.com/aLJ1aDJ9Ov
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".
بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسعى من خلال مشروع "نيوم" إلى صناعة حضارة جديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة من أجل كوكب أفضل.