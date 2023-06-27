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عربي و دولي

بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

2023-06-27 | 02:20
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بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس
بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

أفادت مصادر إعلامية عن اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع سفيان بمدينة نابلس، فجر اليوم".

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