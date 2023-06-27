عاجل
يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة
يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
متن
29 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
البقاع
32 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد

2023-06-27 | 02:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسعى من خلال مشروع "نيوم" إلى صناعة حضارة جديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة من أجل كوكب أفضل.

وفي فيلم وثائقي عرضته قناة "ديسكفري" ظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة كبار المسؤولين والمصممين خلف مشروع "ذا لاين"، متحدثاً عن المشروع الأول من نوعه في العالم.

وتطرق ولي العهد السعودي إلى دوافع بناء مدينة جديدة قائلاً "إن النمو السكاني في السعودية سيتضاعف من 33 مليوناً إلى نحو 50 - 55 مليون نسمة في 2030، مضيفاً "في 2030 سنستهلك القدرة الكاملة للبنية التحتية الحالية في السعودية، وهذا يطرح سؤالاً مهماً، وهو أننا في حاجة إلى بناء مدينة جديدة".

"سنثبت أنهم على خطأ"

وفي رده على المشككين حول إنجاز مشاريع ضخمة في السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان "يمكنهم الاستمرار في التشكيك، ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ".

وعن بدايات المشروع أوضح "بدأنا الحديث عن كثير من الأفكار. لماذا لا يمكننا بناء دائرة، ثم نبدأ بربطها بالمواصلات والقطارات وغيرها، ونباشر في إنشائها بشكل تدريجي حتى تكتمل لتستوعب 10 ملايين؟ تبادلنا الأفكار، وعملنا مع فريق، وطرحنا منافسة لأفضل المصممين في العالم، جميعهم قدموا لنا نماذج مدن قائمة على الأساليب الحالية، ولكن مع حلول أفضل، ما عدا مصمم واحد تبنى الفكرة، وقال لنحول الدائرة إلى خط مستقيم". 

المكان المناسب

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن شمال غربي السعودية منطقة لم يتم اكتشافها بعد، وتمتلك طبيعة متنوعة بين الجبال والأودية والشواطئ والجزر والواحات، وهي المكان المناسب للتزلج والغوص، مؤكداً أن "النماذج مكتملة، ونعمل على تنفيذها"، مردفاً "هذا المشروع يلبي الطلب المتزايد في السعودية، ويصنع الطريقة الجديدة في بناء المدن وأسلوب الحياة".

"نتنافس مع ميامي"

أضاف ولي العهد "لديَّ صديق أميركي انتقل إلى العيش في ميامي. وفي ميامي عندما تخرج من مكتبك فأنت في إجازة. على الفور تدخل في جو الترفيه والثقافة والرياضة ومحال البيع بالتجزئة، لذا كل يوم يكون مثيراً لتنهي عملك وتذهب للاستمتاع به في نيوم، لذلك نحن نتنافس مع ميامي في هذا المجال".

وأكد الأمير محمد بن سلمان "نحن نفكر في نوع الفرصة التي لدينا، لدينا السيولة، ولدينا الأرض، ولدينا الاستقرار، ولدينا بنية تحتية جيدة، ونحن بلد ضمن مجموعة الـ20".

مدينة المستقبل

في 25 يوليو (تموز) الماضي، وفي إطار رؤية 2030، كشف الأمير محمد بن سلمان عن تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" في "نيوم" التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وتعكس تصاميم "ذا لاين" بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 في المئة من أراضي "نيوم" الطبيعية، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

وقال الأمير محمد بن سلمان حينها "عند إطلاقنا (ذا لاين) وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيس، واليوم (ذا لاين) تحقق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكالات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها". وأضاف "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة، وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم، لذا نسعى في نيوم إلى أن نكون في طليعة من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة. ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى من خلال فريق عمل تقوده نيوم، إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم".

"انعدام الجاذبية"

وتابع ولي العهد السعودي "مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة في رؤية 2030، وتعد (ذا لاين) تأكيداً لالتزامنا الراسخ تقديم مشروع إلى العالم أجمع"، مشدداً على أن "نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية".

وتقدم "ذا لاين" نهجاً جديداً لتصميم المدن الذي يركز على مفهوم "انعدام الجاذبية"، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، تسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل ومدارس وحدائق ومنازل في غضون خمس دقائق.

جزء من "نيوم"

"ذا لاين" هي جزء من "نيوم" المدينة العابرة للقارات، وهو مشروع أطلقه ولي العهد السعودي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ويقع في أقصى شمال غربي السعودية، ويمتد لمسافة تصل لـ460 كلم على ساحل البحر الأحمر. 

ويأتي المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025. كما تم منذ إطلاق المشروع، الذي من المتوقع أن يسهم بالناتج المحلي السعودي في 2030 بنحو 100 مليار دولار، الإعلان عن مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً وشبكة مطارات ومناطق صناعية ومراكز للإبداع لدعم الفنون ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
 
مقالات ذات صلة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نصنع حضارة جديدة للغد

عربي و دولي

محمد بن سلمان

المملكة العربية السعودية

نيوم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا
05:34

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

05:34

لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
02:45

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

02:45

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس
02:20

بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

أفادت مصادر إعلامية عن اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع سفيان بمدينة نابلس، فجر اليوم".

02:20

بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس

أفادت مصادر إعلامية عن اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع سفيان بمدينة نابلس، فجر اليوم".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023