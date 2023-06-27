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عربي و دولي

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

2023-06-27 | 02:45
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حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات الأمنية السعودية تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

ويستمر توافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات، للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ذي الحجة، وذلك وسط استعداد من الجهات الأمنية والصحية كافة، العاملة في خدمة الحجيج الذين يتوقع أن يصل عددهم في موسم هذا العام 2.3 مليون حاج.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

وعرفة أو عرفات هو اسم واحد عند أكثر أهل العلم للمشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، على بعد نحو 22 كيلومترا من مكة، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا.

ويقع عرفات على الطريق بين مدينتي مكة المكرمة والطائف، على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى الذي قضى فيه الحجاج يوم التروية أمس الموافق اليوم الثامن من ذي الحجة.

ومن المقرر أن يصلي الحجاج في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمعوا لخطبة عرفة من مسجد نمرة، ويواصلوا الدعاء والتضرع قبل التوجه إلى مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث يبيتون ليلتهم هناك ويجمعون حصى الجمرات.

وفي صبيحة العاشر من ذي الحجة، يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.

ثم يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لطواف الوداع الذي تختتم به مناسك الحج.

وكان الحجاج قد أدوا الأحد طواف القدوم لدى وصولهم إلى مكة المكرمة في بداية مناسكهم.
 
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عربي و دولي

المملكة العربية السعودية

الحج

صعيد عرفات

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