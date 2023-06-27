لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد بأن انهيار روسيا يعني أن الجميع سيهلك ويبقى تحت الأنقاض، كما نقلت وكالة "نوفوستي".

وتابع الرئيس: "إذا انهارت روسيا سنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعا".



وقال: "إن محاولاتنا لحل الوضع من خلال المفاوضات السلمية يسمونها هناك في الغرب تقليد للدبلوماسية، إلا أن ثمن هذا التقليد هو مئات الآلاف من الأرواح البشرية".



وشدد على أننا "نرى اليوم بوضوح موجة جديدة من توسع الناتو وحشدا غير مسبوق لإمكانات الدول أعضاء الحلف في المنطقة، بما في ذلك المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا، وهو بمثابة استعراض فج للقوة".



وأسوأ ما في الأمر، وفقا للوكاشينكو، هو أنه "إذا ما كان هناك اضطرابات، فسيستغلها الغرب على الفور".