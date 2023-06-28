الرئاسة الليتوانية: الرئيس جيتاناس ناوسودا يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها نظيره الأوكراني

"أ ف ب" عن ناطق باسم الحكومة الفرنسية: ماكرون يعرب عن تأثره لمقتل مراهق بأيدي الشرطة

"أ ف ب" عن ناطق باسم الحكومة الفرنسية: ماكرون يعرب عن تأثره لمقتل مراهق بأيدي الشرطة