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"أ ف ب" عن ناطق باسم الحكومة الفرنسية: ماكرون يعرب عن تأثره لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
"أ ف ب" عن ناطق باسم الحكومة الفرنسية: ماكرون يعرب عن تأثره لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
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2023-06-28 | 03:00
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الرئاسة الليتوانية: الرئيس جيتاناس ناوسودا يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها نظيره الأوكراني
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