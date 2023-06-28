مقتل أربعة جنود أرمينيين بنيران القوات الأذرية في ناغورني قره باغ



قتلت القوات الأذرية أربعة جنود أرمينيين في إقليم ناغورني قره باغ اليوم وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على تويتر حسبما نقلت "فرنس برس" إن "وحدات من القوات المسلحة الأذرية أطلقت النار على مواقع أرمينية".

وأضافت "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

يأتي هذا الاعلان فيما تستضيف واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ.

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذري جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معا.

تجرى المحادثات بعيدا عن الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.