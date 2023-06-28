بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى



هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى، وأشاد بدور المسلمين في روسيا بتعزيز السلم الأهلي والطائفي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.

وقال: "يؤدي مسلمو روسيا دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي والطائفي، ويحافظ على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح. المحاربون المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحيوالوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات".

وأفادت وكالة "روسيا اليوم" أن حوالى 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو، 105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير.