ماكرون يدعو تركيا والمجر للمصادقة على انضمام السويد للأطلسي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تركيا والمجر للمصادقة على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي ("الناتو") قبل قمته المرتقبة الشهر المقبل.

ويأتي ذلك في يوم أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ استضافة مباحثات بين أنقرة وستوكهولم في السادس من تموز/يوليو المقبل للبحث في انضمام السويد الذي ما زالت تعرقله تركيا.



ورأى ماكرون أن على الحلفاء أن يؤكدوا "رسالة الوحدة التي تفرض نفسها اليوم" لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا، وذلك خلال قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 تموز/يوليو و12 منه.



ورأى الرئيس الفرنسي خلال استضافته الأمين العام للحلف أن "انضمام فنلندا (...) قبل أسابيع، شكّل خطوة قوية. يجب الآن الذهاب الى أبعد مدى في هذا المنطق والسماح للسويد بالمشاركة في قمة فيلنيوس كحليف كامل العضوية".



وأشار الى أن "29 دولة (عضو في الحلف) أنجزت إجراءاتها الوطنية (للمصادقة على انضمام السويد) قبل أشهر، وأدعو الدولتين اللتين لم تقوما بذلك بعد" الى القيام بذلك.



وتابع "حان الوقت أكثر من أي زمن مضى لاتخاذ القرارات التي تسمح بالوحدة والأمن في القارة".



وعكس ستولتنبرغ موقفا مماثلا بتأكيده أن "الوقت حان لاستضافة السويد كطرف كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".



وكان الأمين العام أعلن الأربعاء إثر اجتماع مع رئيسة الوزراء الاستونية كايا كالاس، أن "اجتماعا جديدا" سيعقد الخميس المقبل في مقر الحلف في بروكسل بين مسؤولين من تركيا والسويد لمواصلة البحث في انضمام الأخيرة.



وسيشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية ومسؤولو الاستخبارات ومستشارو الأمن القومي، ويأتي قبل أيام من قمة الحلف التي تستضيفها فيلنيوس.



وتحظى السويد بوضع دولة "مدعوة" للانضمام إلى الناتو منذ حزيران/يونيو 2022 لكن تركيا والمجر عرقلتا مسعاها لنيل العضوية الكاملة التي يتعيّن المصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31.