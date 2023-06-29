هجوم أوكراني جديد على باخموت.. روسيا تؤكد استمرارها بالحرب

كما اعتبر بيستوريوس -في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني- أنه يعوّل على ما سماه "الهجوم الكبير" أو "الهجوم الأوكراني المضاد"، وأن من المحتمل جدا أن يكون هذا العام حاسما.



تأتي هذه التصريحات فيما اشتعلت المواجهات في شرق أوكرانيا على طول خط نهر دنيبر، من دنيبرو إلى زاباروجيا وصولا إلى ميلوتوبول، حيث قالت القوات الأوكرانية إنها تهاجم مواقع في باخموت، وإنها تتقدم في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد.



وفي آخر التعليقات على تمرّد فاغنر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن من الصعب معرفة ما إذا كانت الأحداث الأخيرة قد أضعفت فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



كما قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن على حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يكون يقظا في ضوء التخطيط لنقل مقاتلي فاغنر إلى بيلاروسيا.



وأضاف -في مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف- أنه لا يستبعد أن يشكل وجود فاغنر في بيلاروسيا خطرا على بولندا وليتوانيا اللتين ستبذلان قصارى جهدهما لضمان انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أسرع وقت ممكن.



وسأل دودا -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والليتواني غيتاناس ناوسيدا- عن "الهدف من إعادة التموضع هذه".



وتابع: "ما الغاية فعليا من (وجود) قوات مجموعة فاغنر -أي عمليا الجيش الروسي- في بيلاروسيا تحديدا؟ هل هدفها احتلال بيلاروسيا أو إيجاد تهديد إضافي من الشمال نحو أوكرانيا، عبر التلويح بهجوم محتمل على هذا البلد من بيلاروسيا؟ أو أن هذا شكل من أشكال التهديد المحتمل لبلادنا في حلف شمال الأطلسي؟".



بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الأحداث الأخيرة في روسيا أظهرت الأبعاد الداخلية لفشل حرب روسيا على أوكرانيا.



وأضاف بلينكن خلال ندوة بمجلس العلاقات الخارجية، أن ما حدث في روسيا شأن داخلي، ويجب عليهم التعامل معه، مشيرا إلى أن أمام الرئيس بوتين أسئلة جديدة يجب أن يجيب عنها.



وقال بلينكن إن يفغيني بريغوجين مالك مجموعة فاغنر ارتكب فظاعات في أوكرانيا وأفريقيا وسوريا، كما فعل بوتين، على حد تعبيره.



وعلق لافروف على التصريحات الأميركية خلال برنامج تلفزيوني، مؤكدا أن الادعاء بعدم التدخل في شؤون بلاده "يبدو مصطنعا، قياسا لسجل أعمال واشنطن في مجال تغيير الأنظمة السياسية"، وفق تعبيره.