مطالبة باعتقال الشرطي الذي قتل قاصرا بالرصاص في باريس

طالبت النيابة العامة الفرنسية باعتقال الشرطي الذي قتل قاصرا بالرصاص وتقول إنه "لم يتم استيفاء الشروط القانونية لاستخدام السلاح".

وكانت أثارت حادثة قتل شرطي لسائق قاصر حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية، الثلاثاء، في ضاحية نانتير غرب باريس، غضبا في فرنسا، حيث اندلعت أعمال شغب، وأثيرت تساؤلات حول عنف الشرطة. وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق عندما حاول الانطلاق. وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".