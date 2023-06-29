أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنشاء آلية من أجل "جلاء" مصير المفقودين في سوريا تحت رعايتها.
تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم، والذي أثار ردود فعل منددة في أنحاء العالم الإسلامي.
وجه الأزهر الشريف رسالة حيا بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد احتضانه القران الكريم واصفاً موقفه بالشجاع والمدافع عن مقدسات المسلمين.وتلقى بوتين نسخة من القرآن كهدية خلال زيارته داغستان ووعد بحفظها في الكرملين، وقال إن "المسلمين هم أخوتنا" والإساءة للقرآن جريمة في روسيا.