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عربي و دولي

أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف

2023-06-29 | 09:40
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أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف
أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف
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أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف

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