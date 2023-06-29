أ.ف.ب: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف

تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم، والذي أثار ردود فعل منددة في أنحاء العالم الإسلامي.

