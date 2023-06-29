لبنان يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة على آلية جديدة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنشاء آلية من أجل "جلاء" مصير المفقودين في سوريا تحت رعايتها.



ومن أبرز ما جاء في نص المشروع الذي صوَّت عليه، أن الجمعية العامة "تقرر أن تنشئ، تحت رعاية الأمم المتحدة، الهيئة المستقلة المعنية بالمفقودين" في سوريا لتوضيح "مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة والمعنية"، وأن "يكون للهيئة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في سوريا".



وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أن يقوم "بوضع اختصاصات الهيئة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية".



كذلك، تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة "أن يتخذ، دون إبطاء، الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء الهيئة المستقلة وتأديتها مهامها على نحو كامل".



ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع الهيئة المستقلة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية إلى التعاون معها. كذلك، تطلب من "منظمات الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الهيئة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، بما في ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، ولا سيما تزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلاً عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية الهيئة".



يذكر أن لبنان قد امتنع عن التصويت، وكا بوحبيب قد أعلن أن "لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا".