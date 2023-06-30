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عربي و دولي

أمير عبداللهيان يستنكر دعم السويد للاساءة للقرآن الكريم

2023-06-30 | 02:29
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أمير عبداللهيان يستنكر دعم السويد للاساءة للقرآن الكريم
أمير عبداللهيان يستنكر دعم السويد للاساءة للقرآن الكريم

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امرا مرفوضا، مؤكدا بان وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير انما يشجع فقط على الإرهاب والتطرف.

وصرح أمير عبداللهيان، في تغريدة له على تويتر يوم الخميس: أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم.

وأوضح: إن السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم باي مبرر كان من السويد امر مرفوض.

واضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: ان وصف مثل هذه السلوكيات بالديمقراطية وحرية التعبير انما يشجع فقط وفقط على الإرهاب والتطرف ، وان دخانها سيعمي عيون الغرب قبل أي طرف آخر.

وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قد أدان بشدة هذا العمل المهين وقال: "إن جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً ، كغيرها من المسلمين والمفكرين الأحرار في العالم ، لا تتحمل مع مثل هذه الاهانة وتدينها بشدة ".
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عربي و دولي

حسين أمير عبداللهيان

إيران

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