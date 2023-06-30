أمير عبداللهيان يستنكر دعم السويد للاساءة للقرآن الكريم

وصرح أمير عبداللهيان، في تغريدة له على تويتر يوم الخميس: أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم.



وأوضح: إن السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم باي مبرر كان من السويد امر مرفوض.



واضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: ان وصف مثل هذه السلوكيات بالديمقراطية وحرية التعبير انما يشجع فقط وفقط على الإرهاب والتطرف ، وان دخانها سيعمي عيون الغرب قبل أي طرف آخر.



وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قد أدان بشدة هذا العمل المهين وقال: "إن جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً ، كغيرها من المسلمين والمفكرين الأحرار في العالم ، لا تتحمل مع مثل هذه الاهانة وتدينها بشدة ".