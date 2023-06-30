فيديو.. بوتين يتوقف ليرسم وجها "مضحكا" في منتدى تكنولوجي

خلال زيارته إلى منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" بموسكو، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقف ليخط رسمة لوجه على شاشة لوحية.



أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية في روسيا، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.



وكان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية)، لذا طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء وأن يرسم شيئا ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا.



بدوره رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا، على الشاشة.