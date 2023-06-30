الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

2023-06-30 | 11:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون
موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن إيران ستنضم رسميا الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى.

 

وقال لافروف في افتتاح مركز للمنظمة في موسكو "خلال اجتماع الرؤساء في الرابع من تموز/يوليو، ستتم الموافقة على عضوية إيران الكاملة".

وأشار الى أن الاجتماع سيشهد أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن "موجبات" بيلاروس الحليفة لروسيا، والتي من المقرر "أن تطلق أيضا مسارا من أجل الانضمام الكامل" الى المنظمة.

وكانت تأسست منظمة شنغهاي في 2001 بمبادرة من روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى هي طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان. وانضمت إليها الهند وباكستان في 2017.

وكانت الجمهورية الإسلامية عضوا مراقبا في المنظمة منذ 2005، وفشلت آخر محاولة لانضمامها إليها في 2020 نتيجة رفض طاجيكستان حينها. لكن الدول الأعضاء عادت ووافقت في أيلول/سبتمبر 2021 على التحاق طهران التي بدأت في حينه سلسلة إجراءات تتطلب ما قد يصل الى عامين، لتصبح العضوية رسمية.

وتسعى إيران كذلك للانضمام الى منظمة دول البريكس التي تضم جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا.

ويأتي الاعلان الروسي عن استكمال إجراءات انضمام إيران، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية تحركات دبلوماسية في مختلف الاتجاهات للتخفيف من التوترات والقيود الغربية عليها، شملت خصوصا الانفتاح على دول عربية في منطقة الخليج وتعزيز التعاون مع دول في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية، وإعادة التواصل مع دول أوروبية بعد أشهر من التوترات المتزايدة معها، وصولا الى مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.

مقالات ذات صلة
موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

عربي و دولي

موسكو

إيران

منظمة شنغهاي للتعاون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون يترأس اليوم اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب
لبنان يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة على آلية جديدة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023