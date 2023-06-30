موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

وقال لافروف في افتتاح مركز للمنظمة في موسكو "خلال اجتماع الرؤساء في الرابع من تموز/يوليو، ستتم الموافقة على عضوية إيران الكاملة".

وأشار الى أن الاجتماع سيشهد أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن "موجبات" بيلاروس الحليفة لروسيا، والتي من المقرر "أن تطلق أيضا مسارا من أجل الانضمام الكامل" الى المنظمة.

وكانت تأسست منظمة شنغهاي في 2001 بمبادرة من روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى هي طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان. وانضمت إليها الهند وباكستان في 2017.

وكانت الجمهورية الإسلامية عضوا مراقبا في المنظمة منذ 2005، وفشلت آخر محاولة لانضمامها إليها في 2020 نتيجة رفض طاجيكستان حينها. لكن الدول الأعضاء عادت ووافقت في أيلول/سبتمبر 2021 على التحاق طهران التي بدأت في حينه سلسلة إجراءات تتطلب ما قد يصل الى عامين، لتصبح العضوية رسمية.

وتسعى إيران كذلك للانضمام الى منظمة دول البريكس التي تضم جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا.

ويأتي الاعلان الروسي عن استكمال إجراءات انضمام إيران، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية تحركات دبلوماسية في مختلف الاتجاهات للتخفيف من التوترات والقيود الغربية عليها، شملت خصوصا الانفتاح على دول عربية في منطقة الخليج وتعزيز التعاون مع دول في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية، وإعادة التواصل مع دول أوروبية بعد أشهر من التوترات المتزايدة معها، وصولا الى مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.