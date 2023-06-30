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باريس: اتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية "لا أساس له"

2023-06-30 | 12:44
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باريس: اتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية &quot;لا أساس له&quot;
باريس: اتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية "لا أساس له"

باريس: اتهام الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالعنصرية "لا أساس له"

اعتبرت فرنسا أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزا عنصريا "لا أساس له من الصحة".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة".

وشددت الوزارة على أن "الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له بلادنا مكننا من إثبات ذلك"، مضيفة أن "فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم. ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام".

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة "حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".

لكن الخارجية الفرنسية أكدت أن "قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع اوضاع وأعمال عنف شديدة".

وأضافت أن "استخدام الشرطة والدرك الوطنيين للقوة محكوم بمبدأي الضرورة المطلقة والتناسب، ويخضع لإشراف ورقابة صارمين"، مشيرة إلى "إصابة 249 شرطيا بجروح خلال أعمال العنف في الأيام الأخيرة".

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عربي و دولي

فرنسا

الخارجية الفرنسية

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

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