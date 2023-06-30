الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا

2023-06-30 | 15:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا
تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا

تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ.

وفي سياق متصل سجّل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 73699 شخصا بحلول الأول من حزيران بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل الجمعة.

وبحسب فرانس برس ، هي المرة الثالثة خلال عام 2023 يبلغ عدد الموقوفين رقما قياسيا بعد الأول من نيسان والأول من أياروالخامسة منذ تشرين الثاني.

وكان عدد الموقوفين في الأول من أيار بلغ 73162 شخصا.

وأدى الاكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون الى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كانون الثاني 2020.

ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليا الى 121,7 بالمئة، مقارنة مع 118,1 بالمئة قبل عام.

وسجّلت نسبة الإشغال في مراكز التوقيف حيث يودع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، أو الذين صدرت بحقهم أحكام سجنية قصيرة، الى 144,6 بالمئة.

وبلغت النسبة الضعف (200 بالمئة) على الأقل في عشرة من هذه المراكز.

ويضطر 2336 موقوفا الى النوم على فراش على الأرض بسبب الاكتظاظ.

ووصل عدد الموقوفين الذين ينتظرون صدور أحكام بحقهم الى 19919 شخصا.

مقالات ذات صلة
تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا

عربي و دولي

فرنسا

اعمال شغب

تظاهرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويعود إلى فرنسا وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد
مليار و500 مليون دولار من البنك الدولي لأوكرانيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023