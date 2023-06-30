تعبئة 45 ألف شرطي ودركي فرنسي .. وعدد الموقوفين يسجّل مستوى قياسيا جديدا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ.

وفي سياق متصل سجّل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 73699 شخصا بحلول الأول من حزيران بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل الجمعة.

وبحسب فرانس برس ، هي المرة الثالثة خلال عام 2023 يبلغ عدد الموقوفين رقما قياسيا بعد الأول من نيسان والأول من أياروالخامسة منذ تشرين الثاني.

وكان عدد الموقوفين في الأول من أيار بلغ 73162 شخصا.

وأدى الاكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون الى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كانون الثاني 2020.

ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليا الى 121,7 بالمئة، مقارنة مع 118,1 بالمئة قبل عام.

وسجّلت نسبة الإشغال في مراكز التوقيف حيث يودع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، أو الذين صدرت بحقهم أحكام سجنية قصيرة، الى 144,6 بالمئة.

وبلغت النسبة الضعف (200 بالمئة) على الأقل في عشرة من هذه المراكز.

ويضطر 2336 موقوفا الى النوم على فراش على الأرض بسبب الاكتظاظ.

ووصل عدد الموقوفين الذين ينتظرون صدور أحكام بحقهم الى 19919 شخصا.