ليلة خامسة من الاحتجاجات في فرنسا.. توقيف المئات ونشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة

وأفيد عن تسجيل حوادث في الشانزليزيه في باريس، وفي مرسيليا جنوبي فرنسا حيث أوقِف 56 شخصا، وفي ليون وسط شرق البلاد حيث أوقِف 21 شخصا، استنادا إلى حصيلة موقتة.

وبحسب وكالة لصحافة الفرنسية فان مرسيليا شكلت ليل الجمعة السبت مسرحا لحوادث كبرى وعمليات نهب، وقد عمل جهاز أمني ضخم اليوم على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.

اما في العاصمة، نشرت قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون على طول جادة الشانزليزيه، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الجمعة دعوات إلى التجمع، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية .

كما جالت على طول الجادة مجموعات صغيرة من الشباب الذين ارتدوا ملابس سودًا تحت أنظار الشرطة أمام المتاجر.

وعند نحو الساعة 1,30 فجرا (23,30 بتوقيت غرينتش)، كانت الشرطة تعمل على إخلاء آخر المجموعات المتبقية.

اما في ليون، فقد أوقِف 21 شخصا وفقا لحصيلة أوردتها وزارة الداخلية مساءً.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعلن تعبئة زهاء 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك ليل السبت الأحد للتعامل مع أعمال الشغب.

وياتي ذلك فيما شُيع ظهر امس السبت جثمان الفتى نائل ذي الأصول الجزائرية ، وشارك مئات الأشخاص في تشييعه من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير بباريس.