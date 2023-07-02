عدوان إسرائيلي على حمص فجرا .. وشظايا صاروخ تسقط في النقب جنوبي كيان الاحتلال

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر: "إن وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات."

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي زعم في وقت سابق ان صاروخا مضاداً للطائرات أطلق من داخل الأراضي السورية باتجاه الكيان الإسرائيلي وانفجر في الجو .

واعلن الاحتلال إنّ شظايا الصاروخ سقطت في مدينة رهط في النقب جنوبي الاراضي المحتلة.

لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء حمصhttps://t.co/qyggenFzg3 pic.twitter.com/lPeAVwRxAk — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 1, 2023