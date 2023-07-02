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عربي و دولي

بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين

2023-07-02 | 02:23
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بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين
بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين

اعلنت المقاومة في فلسطين اسقاط مُسيّرة للاحتلال الاسرائيلي في جنين بعد استهدافها باطلاق نار

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بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين

عربي و دولي

مسيرة اسرائيلية

الاحتلال الاسرائيلي

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