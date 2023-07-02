بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين

كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الفرنسي من أصول جزائرية، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية بإحدى ضواحي باريس تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة، بحسب ما اشارت "روسيا اليوم".