بالفيديو - مُسيّرة الاحتلال التي اسقطتها المقاومة في جنين

#عاجل |
إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في جنين بعد استهدافها بإطلاق نار كثيف. pic.twitter.com/Y1Y2knUa1B
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2023
#عاجل |
إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في جنين بعد استهدافها بإطلاق نار كثيف. pic.twitter.com/Y1Y2knUa1B
متابعة | طائرة الاحتلال المسيرة التي تمكنت المقاومة من إسقاطها في جنين قبل قليل. pic.twitter.com/RePwVraqxF
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2023
متابعة | طائرة الاحتلال المسيرة التي تمكنت المقاومة من إسقاطها في جنين قبل قليل. pic.twitter.com/RePwVraqxF
كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الفرنسي من أصول جزائرية، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية بإحدى ضواحي باريس تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة، بحسب ما اشارت "روسيا اليوم".