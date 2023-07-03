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الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر
الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر
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وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين ترتفع إلى 28 بينها 8 إصابات خطيرة
2023-07-03 | 01:57
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وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين ترتفع إلى 28 بينها 8 إصابات خطيرة
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