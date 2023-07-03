وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين ترتفع إلى 28 بينها 8 إصابات خطيرة

الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر

الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر