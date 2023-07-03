المقاومة تعلن بدء معركة "بأس جنين" ردّا على عملية عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء عدوان بدأه الاحتلال فجرا على مدينة جنين، فيما أكدت فصائل المقاومة وعلى رأسها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تصديها للعدوان وأعلنت عن معركة "بأس جنين" للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين.وكان قد أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنّه قصف أهدافًا في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة في إطار "عمليّة واسعة لمكافحة الإرهاب".وذكر أنّ قوّاته قصفت "مركز عمليّات مشتركة" زعم أنّه يشكّل مركز قيادة لمقاتلين من "كتيبة جنين".واكد الجيش إنّ العمليّة استهدفت موقعًا "للمراقبة والاستطلاع"، فضلًا عن منشأة لتخزين الأسلحة ومخبأ لمَن زعم أنّهم مُسلّحون نفّذوا هجمات على أهداف إسرائيليّة خلال الأشهر الأخيرة.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القوات التي تشارك في عملية جنين من وحدات النخبة في الجيش"، مشيرة الى ان "عملية جنين يتوقع أن تستمر ليومين لكن تبعاتها قد تمتد لجبهات أخرى".