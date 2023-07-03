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عربي و دولي

البابا فرنسيس: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومدان

2023-07-03 | 02:19
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البابا فرنسيس: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومدان
البابا فرنسيس: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومدان

علق البابا فرنسيس على حادثة إحراق القرآن الأخيرة في السويد، مؤكدا أن "السماح بهذا مرفوض ومدان"، وأنه "لا ينبغي استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين"، كما افادت "روسيا اليوم".
وقال: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، ويجب أبدا عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان".
وأشار إلى أن "مهمتنا تحويل الحس الديني إلى تعاون وأخوة وأعمال ملموسة للخير"، مشددا على أن "مستقبل التعاون بين الأديان يقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الآخر والحقيقة". 
أضاف: "إننا بحاجة اليوم إلى بناة سلام، لا إلى صناع أسلحة. بحاجة إلى بناة سلام، لا إلى محرضين على الصراعات. بحاجة إلى رجال إطفاء، لا إلى مشعِلي النيران. بحاجة إلى الدعاة، إلى المصالحة، لا إلى المهدّدين بالدمار. فإما حضارة الأخوة أو رجعية العداوة. إما أن نبني المستقبل معاً، وإما أنه لن يكون هناك مستقبل".
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