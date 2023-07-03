الخارجية المصرية: نطالب الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية الكويتية: المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت والثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها