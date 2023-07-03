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عربي و دولي

الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر

2023-07-03 | 04:05
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الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر
الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر
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الخارجية الإيرانية : التطورات في جنين أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر

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