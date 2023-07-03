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موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم القرم

2023-07-03 | 05:01
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موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم القرم
موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم القرم


اعلنت أجهزة الأمن الروسية  اليوم احباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، عبر زرع عبوة في سيارته.
وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) في بيان نشرته وكالات أنباء محلية واوردته " وكالة الصحافة الفرنسية" ب "إحباط محاولة لاغتيال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف دبّرتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مشيرا الى توقيف شخص في إطار التحقيق بالمحاولة.
وأوقف مواطن روسي مواليد العام 1988 بشبهة تجنيده من "جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية (أس بي يو)" على ما أفاد المصدر نفسه، مؤكدا أن الرجل "تابع تدريبا على استخبارات التخريب في أوكرانيا بما يشمل المتفجرات".
وأضاف "لم يتسن الوقت لواضع القنبلة لتنفيذ نيته الإجرامية لأنه أوقف عندما كان يتسلم العبوة الناسفة من مخبأ".
وكتب اكسيونوف عبر "تلغرام": "أجهزة الاستخبارات تعمل بشفافية وفاعلية. أنا على ثقة أننا سنعثر على المحرضين على هذه الجريمة ونعاقبهم"، شاكرا جهاز الأمن الفدرالي الروسي على "إحباطه محاولة الاغتيال" هذه.
 
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