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عربي و دولي

جيش العدو الإسرائيلي يقصف مسجد الأنصار.. ماذا يحدث في جنين؟

2023-07-03 | 10:46
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جيش العدو الإسرائيلي يقصف مسجد الأنصار.. ماذا يحدث في جنين؟
جيش العدو الإسرائيلي يقصف مسجد الأنصار.. ماذا يحدث في جنين؟

اقتحم جيش العدو الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد زعم انه يتحصن مسلحين داخله قبل أن يقصفه بالمسيرات، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة، منذ فجر الاثنين، إلى 8 بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

اقتحم جيش العدو الإسرائيلي مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد زعم انه يتحصن مسلحين داخله قبل أن يقصفه بالمسيرات، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة، منذ فجر الاثنين، إلى 8 بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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