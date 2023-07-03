بالفيديو - الاحتلال الاسرائيلي يجبر اهالي مخيم جنين على مغادرته وعدد كبير من العائلات تترك منازلها مع استمرار قصف الاحتلال للمخيم

عدد كبير من العائلات تغادر منازلها مع تكرار القصف الإسرائيلي لمخيم جنين. pic.twitter.com/QIqrgCBkgX
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023
عدد كبير من العائلات تغادر منازلها مع تكرار القصف الإسرائيلي لمخيم جنين. pic.twitter.com/QIqrgCBkgX
قوات الاحتلال تجبر أهالي مخيم جنين على الخروج منه pic.twitter.com/zNnzb0cQg1
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 3, 2023
قوات الاحتلال تجبر أهالي مخيم جنين على الخروج منه pic.twitter.com/zNnzb0cQg1
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة نصرة لجنين