بالفيديو - الاحتلال الاسرائيلي يجبر اهالي مخيم جنين على مغادرته وعدد كبير من العائلات تترك منازلها مع استمرار قصف الاحتلال للمخيم

الاحتلال الاسرائيلي يجبر اهالي مخيم جنين على مغادرته وعدد كبير من العائلات تترك منازلها مع استمرار قصف الاحتلال للمخيم