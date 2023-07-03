بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة نصرة لجنين

جانب من المواجهات المندلعة ضد قوات الاحتلال في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/5qM1LVe03w
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023
جانب من المواجهات المندلعة ضد قوات الاحتلال في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/5qM1LVe03w
استمرار المواجهات قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة نصرةً لجنين
تصوير: يحيى أبو زنيد pic.twitter.com/9hz6U7LtYz
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 3, 2023
استمرار المواجهات قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة نصرةً لجنين
تصوير: يحيى أبو زنيد pic.twitter.com/9hz6U7LtYz
بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف العائلات الفلسطينية بقنابل الغاز خلال نزوحها من مخيم جنين