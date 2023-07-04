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بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا
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الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات في جنين ترتفع إلى 100 بينها 20 حالة حرجة
2023-07-04 | 02:08
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الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات في جنين ترتفع إلى 100 بينها 20 حالة حرجة
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الصحة الفلسطينية: حصيلة الإصابات في جنين ترتفع إلى 100 بينها 20 حالة حرجة
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