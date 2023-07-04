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عربي و دولي

مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا

2023-07-04 | 02:11
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مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا
مقتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا


 أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر في الشرطة، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص مساء أمس، جراء إطلاق نار في جنوب غرب فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بحسب "روسيا اليوم". 
وقالت: "قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بينهم قصر بإطلاق النار في Kingsessing جنوب غرب فيلادلفيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى".
ومساء أمس، تلقت الشرطة بلاغات عدة عن رجل مسلح يطلق النار في المنطقة. وفي مكان الحادث عثرت على أربعة ضحايا في مواقع عدة ونقلتهم إلى بن بريسبتريان، كما ألقت القبض على المشتبه فيه يرتدي سترة واقية من الرصاص وفي حوزته مسدس ومخازن ذخيرة إضافية.
ويجري التحقيق في أسباب الحادث ودوافع إطلاق النار.
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عربي و دولي

فيلادلفيا

ولاية بنسلفانيا

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