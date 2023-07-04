الإضراب الشامل يعمّ محافظات الضفة تنديدا بعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها



عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر، بحسب "وفا".

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم نفير عام وغضب وعنفوان في وجه هذا المحتل.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.