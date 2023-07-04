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وسائل اعلام العدو: 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
2023-07-04 | 06:25
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وسائل اعلام العدو: 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
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وسائل اعلام العدو: 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
عربي و دولي
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