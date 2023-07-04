الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العملية في تل أبيب هي رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: العملية في تل أبيب هي رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين