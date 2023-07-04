عاجل
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
10:26
مجلس القضاء الأعلى تعقيبا على جريمة القرنة السوداء: لا وجود بتاتا لأي تلكؤ أو تخاذل ينسب إلى القضاء والقضاة
09:37
بالصورة- إعطاب جيب لقوّات الاحتلال عقب استهدافه عند مدخل قرية كفر دان غرب جنين
08:51
ايقاف حفل عمرو دياب في لبنان.. تحرك قضائي ومطالبات بمبالغ مالية ضخمة
07:19
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
06:16
كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح
عربي و دولي
حركة حماس: ننعى شهيدنا المجاهد أحد عناصر الحركة عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية تل أبيب
2023-07-04 | 08:13
A-
A+
حركة حماس: ننعى شهيدنا المجاهد أحد عناصر الحركة عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية تل أبيب
مقالات ذات صلة
حماس تزف الشهيد عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية تل أبيب : مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
وسائل اعلام العدو : منفذ عملية تل أبيب هو حسين خلايلة يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان بلدة السموع بالخليل
حركة حماس: ننعى شهيدنا المجاهد أحد عناصر الحركة عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية تل أبيب
عربي و دولي
حماس:
شهيدنا
المجاهد
عناصر
الحركة
الوهاب
خلايلة
عملية
العودة الى الأعلى
الصليب الأحمر الدولي: نطالب بتدخل فوري لحماية المدنيين في جنين
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:50
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
12:50
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
12:48
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
12:48
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
10:53
كتائب القسام في الضفة: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة مخيم جنين
10:53
كتائب القسام في الضفة: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة مخيم جنين
يحدث الآن
عربي و دولي
12:50
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
عربي و دولي
12:48
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
محليات
11:22
وزارة المالية تصدر بياناً عن التدقيق الجنائي: ما تسلمناه من ألفاريز أند مارشال ليس سوى "مسودة أولية"
زوارنا يقرؤون الآن
04:00
محمد عبده يسخر من طلب محمد رمضان بتقديم "ديو" معه.. ولمن أعطى لقب "صوت مصر"؟
12:50
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
07:19
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
11:09
"للمرة الألف".. بيان عن "الثنائي الوطني": هذا ما طرحناه قبل أكثر من عام!
09:19
نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال
2023-07-02
بالفيديو - دجاج يحاكي بصوته الضحك البشري
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
07:13
رزان مغربي تتعرض لـ وعكة صحية تدخل على اثرها المستشفى .. اليكم ما حصل معها
07:01
ناصيف زيتون يتأثر على المسرح خلال حفله في بيروت ويبكي بشدة
06:16
كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح
04:53
وفاة علاء عبد الخالق تفجع الوسط الفني و عمرو دياب و ايهاب توفيق و محمد فؤاد وغيرهم ينعونه
16:24
خبير أعشاب يطرح علاجاً للبهاق: أطباء بيجوا ياخدوا أعشاب من عندي.. وطبيب يواجهه بالعلم
15:53
سيدة محجبة مُنعت من الدخول إلى أحد المسابح : عمل بلوك لكل شخص دعم قضيتي.. و"ما حدا بحددلي حرّيتي"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
03:50
ماريتا الحلاني تعلق على فيديو ماغي بو غصن: شي بيوجع القلب
فن
03:50
ماريتا الحلاني تعلق على فيديو ماغي بو غصن: شي بيوجع القلب
منوعات
16:32
بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه
منوعات
16:32
بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه
عربي و دولي
06:37
بالفيديو - مكان عمـلية الدهـس في تل أبيب التي أسفرت عن إصابات عدة
عربي و دولي
06:37
بالفيديو - مكان عمـلية الدهـس في تل أبيب التي أسفرت عن إصابات عدة
عربي و دولي
07:19
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
عربي و دولي
07:19
وسائل اعلام فلسطينية تنشر صورة منفذ عملية تل أبيب حسين خلايلة
محليات
09:52
وزير العدل : القضاء الفرنسي وافق على طلبات ايمانويل داود وجان كلود بوفية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لسلامة ورفاقه لصالج الدولة اللبنانية
محليات
09:52
وزير العدل : القضاء الفرنسي وافق على طلبات ايمانويل داود وجان كلود بوفية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لسلامة ورفاقه لصالج الدولة اللبنانية
محليات
02:12
تراجع سعري البنزين والغاز وارتفاع سعر المازوت
محليات
02:12
تراجع سعري البنزين والغاز وارتفاع سعر المازوت
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023