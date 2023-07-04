الصليب الأحمر الدولي: نطالب بتدخل فوري لحماية المدنيين في جنين

وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"

وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"