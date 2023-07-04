حماس تزف الشهيد عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية تل أبيب : مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها عملية "تل أبيب" البطولية وقالت بأنها جاءت ردًا طبيعيًا على مجزرة جنين مؤكدة بأن "مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال."

وزفّت الحركة في بيان صحفي إلى "شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد/ عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (20 عامًا) من بلدة السموع في الخليل، والذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في "تل أبيب" ظهر اليوم الثلاثاء."

وأكدت الحركة بأن "العملية البطولية تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال."

وشددت الحركة على ان " مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها، ثأراً لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم."