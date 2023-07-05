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عربي و دولي

سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة صباحاً

2023-07-05 | 01:06
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سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة صباحاً
سلسلة غارات للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة صباحاً

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي اليوم سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة وألحقت دماراً بالممتلكات.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددا من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دماراً وخراباً وبممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دماراً به.

وتجوب طائرات الاحتلال بدون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.

وكان أصيب مساء أمس عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق عقب استهداف قوات الاحتلال لمجموعات من المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كانوا يتظاهرون على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة احتجاجاً على عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

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