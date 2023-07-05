الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوان استمر يومين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.

وقد اسفر العدوان الاسرائيلي عن استشهاد 12 فلسطينيا واصابة العشرات بينهم 20 بحالة خطيرة، ودمرت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل، وخربت البنية التحتية للمدينة ومخيمها بالكامل.

وكانت بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب التدريجي من المدينة والمخيم امس وسط اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات ناسفة للمقاومة الفلسطينية بآليات عسكرية للعدو، فيما أطلقت طائرات الاحتلال صاروخًا تجاه مقبرة الحي الشرقي من مخيم جنين ما خلف عدة إصابات.

الى ذلك ، وفور انسحاب قوات الاحتلال عاد المئات من المواطنين إلى منازلهم في المخيم لتفقدها.

وكانت المقاومة استبسلت المقاومة في وجه الاحتلال خلال العدوان اذ خاضت اشتباكات عنيفة تخللها نصب كمائن باستخدام العبوات الناسفة، مؤكدةً وقوع قتلى وجرحى في صفوفو الاحتلال .