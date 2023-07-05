مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/mAc9Y4r2Kd
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 5, 2023
جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/mAc9Y4r2Kd
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افادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 50 شخصا.
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.