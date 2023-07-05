بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.