بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

مصادر محلية:"لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس." pic.twitter.com/vm3JKMe0U1
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2023
مصادر محلية:"لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس." pic.twitter.com/vm3JKMe0U1
افادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 50 شخصا.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.