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عربي و دولي

بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

2023-07-05 | 05:55
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بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس
بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

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بالفيديو - إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس

عربي و دولي

إطلاق نار

شرطة الاحتلال

نابلس

جنين

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50 قتيلاً جراء تدمير محطة كاخوفسكايا

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50 قتيلاً جراء تدمير محطة كاخوفسكايا
04:00

50 قتيلاً جراء تدمير محطة كاخوفسكايا

افادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 50 شخصا.

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50 قتيلاً جراء تدمير محطة كاخوفسكايا

افادت خدمات الطوارئ الروسية بارتفاع عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي إلى 50 شخصا.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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03:09

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوان استمر يومين
01:30

الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوان استمر يومين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.

01:30

الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوان استمر يومين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليل امس من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عدوان واسع شنته على المدينة ومخيمها استمر ليومين.

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