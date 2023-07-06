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سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 7 صواريخ كاليبر من أصل 10 أطلقتها روسيا على غرب البلاد
2023-07-06 | 01:51
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سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 7 صواريخ كاليبر من أصل 10 أطلقتها روسيا على غرب البلاد
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