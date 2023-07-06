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عربي و دولي

زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا "تهديد" للأمن العالمي

2023-07-06 | 01:54
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زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا &quot;تهديد&quot; للأمن العالمي
زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا "تهديد" للأمن العالمي


أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه دعا في محادثاته مع المسؤولين الأميركيين والقادة الأوروبيين إلى شن الهجوم المضاد في وقت أبكر وحاول الحصول على أسلحة لهذا الغرض، كما افادت وكالة "تاس".

وقال ردا على سؤال حول سبب تقدم قواته في هجومها المضاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا: "البطء في الهجوم المضاد يرجع إلى بعض الصعوبات في ساحة المعركة. كل شيء ملغم بشدة هناك. أردت أن يبدأ هجومنا المضاد قبل موعد بدايته بكثير، لأن الجميع أدرك أنه إذا بدأ في وقت لاحق، فسيتم تلغيم مناطق أكبر بكثير".

أضاف: "أنا ممتن للولايات المتحدة، القائدة في دعم أوكرانيا، لكنني أخبرتهم، وأخبرت القادة الأوروبيين، أننا نود شن هجومنا المضاد في وقت مبكر وأننا بحاجة إلى أسلحة وذخيرة لهذا الغرض. لماذا؟ لأنه إذا بدأنا في وقت لاحق، فسنتحرك أبطأ بكثير".

وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، فشل الهجوم الأوكراني المضاد على شماعة "الطقس والأشهر الطويلة" التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.
 
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